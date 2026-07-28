Gazzetta dello Sport: “Verona-Sassuolo, asse caldo per Bowie e Mulattieri. Il Pisa accelera sul mercato”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con trattative che coinvolgono diversi club. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la giornata odierna potrebbe risultare decisiva soprattutto per Verona e Sassuolo, impegnati a definire uno scambio che interessa due attaccanti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Hellas e il Sassuolo sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva sull’operazione che porterebbe Kieron Bowie alla corte di Alberto Aquilani, mentre Samuele Mulattieri, rientrato dal prestito al Deportivo La Coruña, farebbe il percorso inverso approdando alla squadra allenata da Marco Baroni.





Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, il Verona continua inoltre a seguire Walid Cheddira. L’Hellas sarebbe disposto a investire 4 milioni di euro per acquistare l’attaccante dal Napoli, ma nelle ultime ore Frosinone e Lecce avrebbero superato gli scaligeri nella corsa al giocatore.

Anche il Pisa resta molto attivo. In attesa di definire gli arrivi di Rao e Ferrah, il club nerazzurro ha intensificato i contatti per altri rinforzi. La Gazzetta dello Sport riferisce che i toscani si sono inseriti nella corsa a Zanon della Carrarese, dove potrebbe approdare Bonfanti, e a Gabriele Artistico, attaccante di proprietà della Lazio reduce dall’esperienza allo Spezia.

Tra le operazioni già ufficializzate, il Padova ha annunciato gli acquisti di Emanuele Zuelli dalla Carrarese, con un contratto quadriennale, e di Lorenzo Carissoni dalla Juve Stabia, che ha firmato un accordo triennale. Ufficiale anche il trasferimento di Aljosa Vasic al Südtirol dopo il rinnovo del contratto con il Palermo.

Il Cesena, invece, ha definito l’arrivo del centrocampista Riccardo Pagano dalla Roma. Il trasferimento è a titolo definitivo e gratuito, ma il club giallorosso ha mantenuto il 40% sulla futura rivendita del calciatore.

Secondo la Gazzetta dello Sport, slitta invece il via libera definitivo dell’Udinese per Simone Pafundi, anche se il Catanzaro spera di poter accogliere l’attaccante già oggi nel ritiro di Livigno. I calabresi lavorano anche per rinforzare la difesa e hanno chiesto Bonetti alla Reggiana, che valuta il difensore un milione di euro. Nel frattempo il club emiliano ha chiuso l’arrivo dell’attaccante Sipos dal Lecco.

Infine, la Juve Stabia continua a coltivare la pista che porta a Giuseppe Sibilli del Bari. La squalifica del giocatore è ormai terminata e il club campano spera di riportarlo a Castellammare, dove in passato ha già giocato il padre. Nell’eventuale operazione potrebbe rientrare Piscopo, destinato a fare il percorso inverso.