Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Vasic verso il Vicenza”

Il Palermo continua a lavorare anche sul reparto offensivo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il principale obiettivo resta Zito Luvumbo, ma il direttore sportivo Carlo Osti continua a monitorare anche altre soluzioni per rinforzare gli esterni.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il nome in cima alla lista è sempre quello dell’attaccante angolano del Cagliari. I contatti tra i due club hanno già portato a una base d’intesa per il trasferimento, ma manca ancora il via libera definitivo del calciatore. La trattativa resta comunque viva e il Palermo spera di arrivare alla fumata bianca nel giro di pochi giorni.





Parallelamente, Osti tiene aperte anche altre piste. Sul taccuino del dirigente rosanero figurano Mattia Compagnon del Venezia, apprezzato per velocità e capacità di saltare l’uomo, e Rao, giovane attaccante di proprietà del Napoli. Per quest’ultimo, però, il club azzurro non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro e valuterà più avanti se trattenerlo oppure mandarlo in prestito per consentirgli di giocare con continuità.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si registra invece una fase di rallentamento nei dialoghi con l’Udinese per Rui Modesto. La trattativa non è tramontata, ma nelle ultime ore non sono stati registrati passi avanti significativi.

Sul fronte delle uscite, Aljosa Vasic è sempre più vicino al Vicenza, mentre Dimitrios Nikolaou è pronto a fare ritorno in Grecia, dove lo attende l’Asteras Tripolis.