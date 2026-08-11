Da Catania a Palermo per omaggiare la piccola Alessia: il messaggio social di Giovanni di Temptation Island

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, che ha colpito anche i tifosi palermitani. Giovanni Grazioso, 31enne catanese diventato uno dei volti più conosciuti dell’estate grazie alla partecipazione a Temptation Island, ha condiviso sui social una storia che lo vede a Palermo, davanti allo striscione dedicato alla piccola Alessia, la bambina scomparsa alcuni mesi fa.

Grazioso, noto anche per la sua fede calcistica catanese, ha scelto di rendere omaggio alla piccola fermandosi davanti allo striscione presente allo stadio Renzo Barbera. Un gesto che va oltre la rivalità sportiva e che ha immediatamente suscitato apprezzamento anche tra i sostenitori rosanero.


In un’estate che lo ha visto conquistare una grande popolarità grazie alla sua esperienza televisiva, Giovanni Grazioso è diventato uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico. La sua spontaneità e il suo modo di mostrarsi senza filtri lo hanno reso particolarmente seguito sui social.

La visita allo striscione per Alessia aggiunge un altro tassello a questa popolarità, con un messaggio che mette da parte colori e rivalità e lascia spazio al rispetto e alla sensibilità. Un gesto particolarmente significativo proprio perché arrivato da un tifoso del Catania, storicamente rivale del Palermo.

Anche per questo motivo, il gesto di Grazioso non è passato inosservato tra i sostenitori rosanero, che hanno apprezzato il suo omaggio alla piccola Alessia. Ancora una volta, lontano dal campo, il calcio può lasciare spazio a sentimenti capaci di unire anche due tifoserie divise da una storica rivalità.

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