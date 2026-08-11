Juventus-Palermo: l’ingresso in campo delle due squadre

Ci siamo. All’HBF Park di Perth è arrivato il momento dell’ingresso in campo: Juventus e Palermo fanno il loro ingresso sul terreno di gioco prima del fischio d’inizio dell’amichevole.

Un momento sempre suggestivo, reso ancora più speciale dalla presenza di tanti tifosi rosanero sugli spalti. Il Palermo ha condiviso sui propri canali le immagini dell’ingresso delle due squadre, regalando ai sostenitori un assaggio dell’atmosfera che accompagna una sfida dal grande fascino.





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