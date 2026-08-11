Tuttosport: “Palermo, prove generali con la Juventus. Inzaghi schiera i big, Strefezza non si rischia”

Il Palermo si prepara alla partita più attesa del proprio precampionato. Oggi alle 12 italiane, all’HBF Park di Perth, i rosanero affronteranno la Juventus nell’ultimo test della tournée australiana e, soprattutto, nell’ultima vera prova generale prima degli impegni ufficiali.

Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, Filippo Inzaghi sfrutterà il confronto con una formazione di livello nettamente superiore per verificare la tenuta del nuovo Palermo e ottenere ulteriori risposte sul lavoro svolto durante la preparazione.





«Le difficoltà sono indubbie quando si gioca con la Juventus – sottolinea Inzaghi –. Per me la Juventus quest’anno sarà la protagonista, lotterà con l’Inter fino alla fine per lo Scudetto. Poi ci sarà anche il Napoli e secondo me anche il Como. Sarà un campionato avvincente ma io vedo la Juve protagonista, ha preso anche dei giocatori importanti».

Inzaghi cambia: spazio ai big

Rispetto alla formazione utilizzata contro il Melbourne City, il Palermo cambierà volto. Luigi Butera su Tuttosport sottolinea infatti come Inzaghi sia intenzionato ad affidarsi questa volta ai suoi uomini più importanti.

Una scelta programmata dal tecnico, che aveva deciso di distribuire il minutaggio nelle due amichevoli australiane. Contro il Melbourne erano state protagoniste diverse seconde linee, capaci comunque di conquistare l’Anglo-Palermitan Trophy grazie al successo per 2-0. Con la Juventus toccherà invece al blocco dei titolarissimi.

L’obiettivo sarà valutare il comportamento del Palermo quando il livello dell’avversario si alzerà sensibilmente e quando i rosanero saranno chiamati anche a soffrire senza il controllo costante del pallone.

Palumbo favorito sulla destra

Rimane soprattutto un dubbio sulla composizione della trequarti. Secondo quanto riportato da Luigi Butera su Tuttosport, sulla corsia destra Palumbo parte favorito, ma restano in corsa anche Gyasi e Le Douaron, senza dimenticare Vavassori, tra i giovani che hanno maggiormente impressionato nella prima uscita australiana.

Inzaghi avrà dunque diverse soluzioni a disposizione per completare il reparto offensivo alle spalle di Pohjanpalo.

Strefezza, niente rischi

Chi non dovrebbe partire dall’inizio è Strefezza. Il nuovo acquisto ha raggiunto il Palermo soltanto durante la tournée e deve ancora recuperare la migliore condizione dopo essersi allenato separatamente nelle settimane precedenti.

Inzaghi non vuole accelerare i tempi e, come evidenzia ancora Luigi Butera su Tuttosport, la scelta è quella di non rischiare un calciatore destinato ad avere un ruolo centrale nel progetto rosanero.

Il confronto con la Juventus avrà così un valore che andrà ben oltre il risultato. Per il Palermo sarà l’occasione di misurarsi contro una big e capire a che punto sia il percorso di crescita prima di tornare in Italia e concentrarsi sulle gare ufficiali.