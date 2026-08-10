The Last Match, al via i biglietti: Miccoli torna al Barbera

Scatterà alle 19 di lunedì 10 agosto la vendita dei biglietti per “The Last Match – Fabrizio Miccoli”, l’amichevole benefica in programma sabato 26 settembre alle 20.45 al Renzo Barbera.

L’ex capitano rosanero tornerà in campo insieme ad alcuni ex compagni e protagonisti del grande calcio. La squadra di Miccoli affronterà la Nazionale Italiana Artisti TV, in una serata arricchita anche da musica e spettacolo.L’evento è organizzato da Sikania Eventi ETS e avrà finalità benefiche.





Una serata che andrà oltre il calcio: prima del fischio d’inizio, infatti, sono previste anche esibizioni di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, per rendere ancora più speciale il ritorno di Miccoli al Barbera

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara.

MODALITÀ D’ACQUISTO

Si ricorda che per effettuare acquisti online sulla pagina biglietteria Palermo FC sarà necessario essere registrati al sito ufficiale del Club.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Pagina biglietteria Palermo FC;

Punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera).

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI

Curve: intero € 10,00 – ridotto under 14 € 5,00

Gradinata Superiore / Inferiore: intero € 15,00 – ridotto under 14 € 8,00

Tribuna Laterale: intero € 20,00

Tribuna Centrale e Tribuna Centralissima: € 25,00

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;

presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita.