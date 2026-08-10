Padova, UFFICIALE: dalla Juventus arriva Scaglia
Arriva un nuovo acquisto Padova. Attraverso un comunicato sui propri canali, i biancoscudati hanno ufficializzato l’arrivo dalla Juventus di Simone Scaglia. L’estremo difensore, classe 2004, si unisce al club a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2027.
Questo il comunicato del club:
“Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del portiere classe 2004 Simone Scaglia. Scaglia ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2027″.