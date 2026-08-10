Tutttosport: “Super Pisa con Pittarello e Correia. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Il mercato di Serie B continua a muoversi con decisione e il Catanzaro è una delle società più coinvolte nelle trattative di questi giorni. Dopo le partenze di Cassandro, Liberali e Pontisso, e con Favasuli destinato a lasciare la Calabria, anche Filippo Pittarello è sempre più vicino all’addio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti classe 1997 è molto vicino al Pisa, che sarebbe pronto ad acquistarlo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro. Un’operazione importante per i nerazzurri, che stanno lavorando per aggiungere peso e continuità al proprio reparto offensivo.


Il Pisa continua inoltre a seguire con attenzione Omar Correia della Juve Stabia. Il centrocampista franco-senegalese viene valutato circa cinque milioni dal club campano e, nonostante una quotazione considerata da categoria superiore, finora nessuna società si è spinta fino a quella cifra. Come evidenzia Tuttosport, il Pisa resta comunque la squadra che si è maggiormente avvicinata alle richieste delle Vespe.

Il Catanzaro, dal canto suo, non resta fermo e si prepara già a sostituire Pittarello. Il nome più caldo per l’attacco è quello di Emanuele Pecorino, reduce da una buona stagione al Südtirol, dove ha realizzato nove reti in 33 presenze. Il centravanti è rientrato alla Juventus Next Gen ed è considerato il profilo principale per raccogliere l’eredità dell’attaccante destinato al Pisa.

Sempre secondo Tuttosport, il club calabrese lavora anche per rinforzare la corsia sinistra con Mehdi Dorval, esterno del Bari già conosciuto dal direttore sportivo Polito, che lo aveva scoperto ai tempi dei dilettanti. Piace inoltre il centrocampista Nermin Karic, legato all’Entella fino al 2027.

Movimenti anche in casa Juve Stabia, dove manca soltanto l’annuncio per l’arrivo di Justin Kumi. Il centrocampista italo-ghanese conosce già la Serie B per aver vestito le maglie di Reggiana e Avellino, collezionando 27 presenze e una rete nella categoria.

Il Cesena, invece, guarda alla porta e valuta Michele Cerofolini, che potrebbe non seguire il Bari in Serie C. L’Empoli è invece molto vicino ad Alì Dembelé, giovane franco-maliano cresciuto nel Torino e reduce dall’esperienza al Mantova.

Come sottolinea ancora Tuttosport, il Benevento sembra aver guadagnato terreno nella corsa a Luigi Cherubini, esterno offensivo scuola Roma che ha già maturato una discreta esperienza in cadetteria con Carrarese e Sampdoria.

L’Avellino, invece, appare in vantaggio per Michael Venturi, difensore destinato a lasciare il Venezia e individuato come rinforzo per il reparto arretrato.

Attenzione poi a due situazioni che potrebbero sbloccarsi a breve. La prima riguarda Cosimo Sibilli, rientrato al Bari dopo una lunga squalifica e che potrebbe trovare sistemazione alla Juve Stabia. La seconda riguarda Antonio Di Nardo, ormai fuori dalle amichevoli del Pescara e sempre più vicino alla cessione.

Il centravanti ha chiuso la scorsa stagione con 14 gol in 38 presenze al debutto in Serie B e resta uno dei profili più appetibili del mercato cadetto. Il Pescara, però, continua a chiedere una cifra importante per il suo cartellino e finora nessuna società ha soddisfatto pienamente le richieste del club abruzzese.

La sensazione, tuttavia, è che qualcosa possa muoversi nelle prossime ore. Come conclude Tuttosport, Di Nardo sembra destinato a restare in Serie B, con diversi club pronti a tornare alla carica nelle battute decisive del mercato.

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