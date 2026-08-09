Padova, vicino il colpo Scaglia: domani si può chiudere

Il Padova è vicino a un nuovo rinforzo per la porta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancoscudato domani può chiudere per Simone Scaglia, portiere classe 2004.

Il giovane estremo difensore è attualmente svincolato dopo aver trascorso ben 15 anni nel settore giovanile della Juventus. Per lui è pronto un contratto di un anno, con opzione per ulteriori due stagioni. La trattativa è dunque alle battute finali: il Padova punta a definire domani l’operazione e assicurarsi il giovane portiere.



