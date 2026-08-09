Pescara, Di Nardo fuori dai convocati: quattro club di B su di lui

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
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Il futuro di Antonio Di Nardo al Pescara resta tutto da definire. L’attaccante biancazzurro, che vorrebbe continuare a giocare in Serie B, è finito nel mirino di diversi club e attende novità sul proprio destino.

 

A far discutere è stata soprattutto la sua mancata convocazione per l’amichevole disputata dal Pescara contro il Giulianova. Un’assenza che potrebbe rappresentare un ulteriore indizio di mercato, proprio mentre aumentano le voci sul possibile addio.


 

Sul giocatore, infatti, si registra l’interesse di Catanzaro, Modena e Sampdoria, oltre a quello della Cremonese. Il Pescara, dal canto suo, valuta Di Nardo circa 2,5 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare la base per un’eventuale trattativa.

 

Nelle prossime settimane sarà quindi più chiaro se l’attaccante resterà in Abruzzo o se per lui si apriranno le porte di una nuova esperienza in Serie B.

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