Corriere dello Sport: “Cagliari, visite per Aurelio, Kevin Carlos e Maldini. Atalanta, rilancio per Kristensen”

Il Cagliari procede spedito nelle operazioni già definite nei giorni scorsi. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, ieri a Villa Stuart hanno sostenuto le visite mediche Giuseppe Aurelio, Kevin Carlos e Daniel Maldini, tre innesti destinati a rinforzare la rosa rossoblù.

Aurelio è stato acquistato a titolo definitivo per 800 mila euro. Nell’ambito della stessa operazione, il portiere Giuseppe Ciocci ha effettuato il percorso inverso. Per Kevin Carlos, invece, il Cagliari ha chiuso sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.





Diversa la formula scelta per Maldini. Come riferisce ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il trequartista arriva dall’Atalanta in prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a otto milioni che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Atalanta, Kristensen è la priorità

Sono ore particolarmente calde anche per Thomas Kristensen, individuato dall’Atalanta come obiettivo prioritario per la difesa. La società bergamasca sarebbe pronta ad aumentare l’ultima proposta, vicina ai 20 milioni di euro, per provare ad avvicinarsi ai 25 richiesti dall’Udinese.

Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il difensore è stato scelto come possibile sostituto di Berat Djimsiti, che ha già raggiunto un accordo con l’Al-Diriyah.

Scuffet può lasciare il Pisa

Novità anche sul futuro di Simone Scuffet. Il portiere può lasciare il Pisa dopo aver avuto contatti con Parma e Venezia. I ducali, però, si considerano già coperti nel ruolo con Giovanni Daffara ed Edoardo Corvi, motivo per cui si è fatta più concreta la pista che porta al club lagunare.

Il Venezia è infatti alla ricerca di un secondo portiere da affiancare a Filip Stankovic, e Scuffet rappresenta uno dei profili valutati con maggiore attenzione.

Genoa, Dallinga resta in cima alla lista

Il Genoa continua invece a concentrarsi sull’attacco. Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, tra i nomi maggiormente considerati resta quello di Thijs Dallinga del Bologna.

La trattativa che coinvolge il club emiliano e la Fiorentina per Roberto Piccoli viene letta come un segnale importante sul futuro dell’olandese, reduce da una stagione non particolarmente brillante e ora alla ricerca di rilancio.

Si muove anche il Parma, che dopo aver lavorato per David Romero del Tigre ha avviato contatti anche con il Pisa per Henrik Meister.

Vlahovic aspetta l’Atletico Madrid

La prossima settimana potrebbe essere decisiva anche per il futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, attualmente svincolato, continua ad aspettare una possibile mossa dell’Atletico Madrid, la cui strategia dipende anche dalla cessione di Alexander Sorloth.

Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Vlahovic continua parallelamente a tenere in stand-by il Besiktas, senza però chiudere definitivamente all’ipotesi turca. Il club di Istanbul ha ulteriormente migliorato la propria proposta economica, già impostata su un triennale da otto milioni di euro a stagione più bonus e premio alla firma.

Il Besiktas sta facendo pressione per ottenere il sì dell’attaccante e anche il tecnico Vincenzo Italiano sarebbe in contatto costante con il giocatore. Dopo il mancato arrivo di Momo Salah, il club turco ha ammesso pubblicamente l’interesse per Vlahovic ed è pronto a soddisfare le richieste economiche del centravanti.

Frosinone, chiuso Terzic

Infine, continua a muoversi con decisione il Frosinone. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club ha definito anche l’acquisto di Aleksa Terzic, ex terzino della Fiorentina.

L’operazione si chiude sulla base di circa 2,5 milioni di euro, confermando l’attivismo della società sul mercato.