Corriere dello Sport: “Cagliari, tris di mercato: Aurelio, Kevin Carlos e Maldini. Genoa, idea Dallinga per De Rossi”

Il Cagliari accelera e piazza tre operazioni destinate a cambiare il volto della squadra. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club sardo ha perfezionato gli accordi per Giuseppe Aurelio, Kevin Carlos e Daniel Maldini, portando verso la conclusione tre trattative sulle quali la dirigenza lavorava già da tempo.

Per Aurelio è stato definito il trasferimento a titolo definitivo dallo Spezia per circa 800 mila euro. Nell’ambito dell’operazione compirà il percorso inverso Giuseppe Ciocci, portiere particolarmente apprezzato da Guido Angelozzi. Le basi dell’affare erano state poste nel confronto tra il direttore sportivo rossoblù Pietro Accardi e il dirigente dello Spezia.





È arrivata alla conclusione anche la lunga trattativa per Kevin Carlos. Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante spagnolo è atteso a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Il presidente Tommaso Giulini è da tempo un estimatore del giocatore e il Cagliari ha continuato a lavorare con il Nizza nonostante la concorrenza e alcuni momenti di difficoltà emersi durante i negoziati.

Tutto definito anche per Daniel Maldini. Il trequartista arriva dall’Atalanta attraverso un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a otto milioni. Il diritto si trasformerà in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Genoa, Dallinga entra nel mirino

Sono giorni particolarmente intensi anche per il mercato degli attaccanti. Secondo quanto sottolineato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Thijs Dallinga rappresenta una pista concreta per il Genoa di Daniele De Rossi.

Il Bologna ha infatti individuato in Roberto Piccoli il rinforzo per l’attacco di Domenico Tedesco e, di conseguenza, potrebbe aprire alla partenza dell’attaccante olandese.

Per il Genoa resta invece molto complicata la strada che conduce a Daniel Jebbison. Il Bournemouth attribuisce al centravanti una valutazione elevata e avrebbe già ricevuto offerte intorno ai dieci milioni di sterline. La concorrenza inglese è inoltre particolarmente nutrita, con Southampton, Wrexham, Ipswich Town, Birmingham e Burnley interessate al giocatore.

Atalanta, pressing per Diao e Kristensen

L’Atalanta continua a lavorare su più tavoli. Assane Diao del Como è uno dei profili individuati per rinforzare il reparto offensivo e la società bergamasca avrebbe già manifestato concretamente il proprio interesse. Il Como, tuttavia, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del giocatore e prenderebbe in considerazione una cessione soltanto davanti a una proposta economica di rilievo.

Come racconta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la Dea sta spingendo anche per Thomas Kristensen dell’Udinese. L’offerta si aggira intorno ai venti milioni di euro, ma l’Atalanta sarebbe pronta a migliorare ulteriormente la proposta per ridurre la distanza con il club friulano e provare a chiudere rapidamente.

Per il centrocampo era stato seguito a lungo Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita dal Marsiglia. L’ingaggio elevato del danese ha però rappresentato un ostacolo importante e, nel frattempo, sul giocatore si è fatto avanti con decisione il Newcastle.

Parma, arriva El Bilal Touré

Si muove anche il Parma, che ha bloccato David Romero, attaccante argentino del Tigre. Il club emiliano ha inoltre ufficializzato l’arrivo di El Bilal Touré con la formula del prestito fino a giugno 2027. È atteso invece alle visite mediche il giovane Aymen Zouin, altro profilo scelto dalla dirigenza ducale.

Vlahovic aspetta l’Atletico Madrid

Resta particolarmente caldo il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante serbo ha momentaneamente congelato la proposta del Besiktas, che gli ha offerto un contratto triennale da otto milioni di euro a stagione più bonus.

Vlahovic continua infatti ad aspettare l’Atletico Madrid, destinazione che rimane in cima alle sue preferenze. La possibile partenza di Alexander Sorloth potrebbe liberare lo spazio necessario per consentire agli spagnoli di affondare il colpo. Il futuro del serbo resta quindi legato alle prossime mosse dell’Atletico, mentre il Besiktas rimane alla finestra.