Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza raggiunge Inzaghi. Gardini: «Il City Group vuole fare di tutto per la Serie A»”

Gabriel Strefezza è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Palermo. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’esterno italo-brasiliano ha raggiunto Perth dopo un lungo volo intercontinentale partito da Fiumicino, con una curiosità raccontata attraverso i canali social rosanero: alcuni degli ultimi adempimenti relativi al suo trasferimento sono stati completati direttamente durante il viaggio verso l’Australia.

Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi attendeva con particolare interesse un calciatore con le caratteristiche di Strefezza. Il nuovo acquisto non sarà impiegato nell’amichevole contro il Melbourne City, in programma oggi alle 19 locali, le 13 in Italia, al Sam Kerr Football Centre. Avrà però a disposizione un’intera settimana per iniziare a conoscere i meccanismi tattici della squadra e adattarsi alla nuova realtà.





L’obiettivo potrebbe essere quello di averlo pronto per il debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Lecce, in programma il 17 agosto al Barbera. Una sfida particolare per Strefezza, che in passato ha indossato proprio la maglia del club salentino.

Gardini: «Il City Group vuole fare di tutto per raggiungere la Serie A»

Dell’operazione Strefezza hanno parlato dall’Australia anche Gardini e Osti. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Gardini ha sottolineato ai microfoni di Sky l’importanza dell’investimento effettuato dalla proprietà.

«L’arrivo di Strefezza è stato l’ennesimo regalo e dimostrazione d’affetto della nostra proprietà ai tifosi. Il City Group vuole fare di tutto per raggiungere la Serie A», ha dichiarato Gardini.

Il progetto del Palermo, però, non riguarda soltanto il campo. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport pone l’attenzione anche sul dossier relativo allo stadio Renzo Barbera, in attesa della formalizzazione della convenzione che dovrebbe affidarne la gestione al club per un periodo pluridecennale.

«In 11 mesi siamo riusciti a entrare nella lista delle città candidate a Euro 2032, con l’aiuto e la collaborazione delle autorità. Palermo sia come città che come società è all’avanguardia d’Italia e come tale vogliamo valorizzarla», ha spiegato Gardini.

Osti: «Strefezza lo abbiamo voluto»

Sul piano strettamente tecnico è intervenuto invece Osti. Come riferisce ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo ha spiegato la genesi dell’operazione che ha portato Strefezza in rosanero.

«Strefezza lo abbiamo voluto, cercavamo un esterno con esperienza e qualità e, appena percepita un’apertura dell’Olympiacos, ci siamo buttati su questa opportunità», ha dichiarato Osti.

Il direttore sportivo ha indicato come sostanzialmente concluso il mercato in entrata, lasciando comunque aperta una porta: «Resteremo vigili nel caso in cui dovesse partire qualcuno».

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, proprio eventuali cessioni potrebbero modificare gli scenari. In particolare, in caso di partenza di Gyasi o Le Douaron, il Palermo potrebbe valutare un ulteriore innesto nel reparto offensivo. Restano inoltre da trovare soluzioni per Brunori, Blin, Buttaro e Diakité, indicati nell’articolo come elementi fuori dal progetto tecnico.

Oggi il Melbourne City per l’Anglo-Palermitan Trophy

Intanto arriva il momento del campo. Il Palermo affronterà oggi il Melbourne City nella seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, competizione nata lo scorso anno in occasione dell’amichevole contro il Manchester City.

Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Melbourne City fa parte da dodici anni della galassia della proprietà anglo-araba e presenta tra i propri elementi più interessanti l’attaccante Max Caputo.

Gli occhi saranno però soprattutto sulle scelte di Inzaghi. Particolare attenzione alla corsia destra, dove Gyasi avrà un’altra opportunità per mettersi in mostra e giocarsi le proprie chance nel nuovo Palermo.