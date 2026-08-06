UFFICIALE: Gasparini è un nuovo giocatore del Mantova

Arriva un nuovo acquisto tra i pali in casa Mantova. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di Manuel Gasparini. L’estremo difensore approda alla corte di Modesto a titolo definitivo, dopo aver sottoscritto con il club un contratto con scadenza 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:





“Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del portiere Manuel Gasparini che ha sottoscritto con il club di viale Te un contratto di durata annuale, con scadenza fissata al 30.06.2027. Gasparini, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, la scorsa stagione ha militato nell’Empoli, in Serie B. In precedenza, ha difeso la porta, tra le altre, della Clodiense, della Pro Vercelli, del Potenza e del Legnago (in Lega Pro).”

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