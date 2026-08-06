Pisa, UFFICIALE: ceduto Stojikovic alla Rapid Bucarest

Si dividono le strade di Filip Stojikovic e il Pisa. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato la cessione di Filip Stojikovic alla Rapid Bucarest. L’attaccante, classe 2000, lascia i nerazzurri a titolo temporaneo, con la formula del prestito con opzione e contro opzione.

“Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) il calciatore Filip Stojilkovic, alla Società FC Rapid Bucarest (Romania). A Filip rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale”



