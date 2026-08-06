Gazzetta dello Sport: “Pisa, Pittarello resta il primo obiettivo. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato di Serie B continua a muoversi su più fronti, con diverse trattative ancora aperte e alcune operazioni ormai ai dettagli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Pisa resta in attesa di chiudere l’affare che riguarda Filippo Pittarello, anche se l’intesa definitiva con il Catanzaro non è stata ancora raggiunta.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, l’attaccante è comunque considerato in uscita e il trasferimento in nerazzurro appare soltanto una questione di tempo. Nel frattempo Pittarello è sceso regolarmente in campo nell’amichevole contro il Giugliano, trovando anche la via del gol insieme a Pafundi.





Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Pisa continua inoltre a seguire con attenzione Correia della Juve Stabia. Il centrocampista rappresenta uno degli obiettivi principali del club toscano fin dall’inizio della sessione estiva, anche se tra domanda e offerta permane ancora una certa distanza. I campani, dal canto loro, non hanno particolare urgenza di privarsi del giocatore, ma la trattativa resta aperta. Nel frattempo il Pisa ha definito la cessione di Stojilkovic in Romania.

Novità anche in casa Cremonese. La Gazzetta dello Sport riferisce che il club grigiorosso è pronto ad annunciare l’arrivo del difensore Vogliacco, proveniente dal Genoa dopo l’esperienza al Paok, con un contratto della durata di tre anni.

In casa Sampdoria la priorità resta invece l’ingaggio di un portiere. La pista più recente conduce al danese Peter Vindahl, estremo difensore dello Sparta Praga, anche se la trattativa registra al momento un rallentamento, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport.

Per il Palermo, invece, è ormai tutto definito per Gabriel Strefezza. L’esterno offensivo ha sostenuto le visite mediche e nelle prossime ore raggiungerà i rosanero in Australia, dove la squadra prosegue la preparazione estiva.

Tra le neopromosse si muove anche l’Ascoli, chiamato a sostituire l’infortunato Alagna. Nel frattempo il club marchigiano ha rinforzato il reparto offensivo con l’arrivo dell’olandese Bolsius, reduce dall’esperienza con il Perugia.

L’Arezzo è vicino a completare il proprio organico. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club toscano ha già chiuso l’operazione per Kevin Leone, arrivato dal Sassuolo dopo la stagione alla Casertana, mentre è in fase avanzata anche la trattativa per il difensore Di Bitonto, reduce dall’esperienza al Gubbio. Il direttore sportivo Cutolo continua inoltre ad attendere il via libera del Napoli per riportare in amaranto Iaccarino.

Infine, spazio anche ai giovani talenti. L’Empoli ha definito l’ingaggio di Deli dalla Fiorentina, mentre il Südtirol ha accolto il portiere sloveno Rok Vadjunec, proveniente dal Treviso. In direzione opposta si trasferisce invece Raphael Odogwu, che lascia Bolzano dopo sei stagioni per iniziare una nuova esperienza con il club veneto.