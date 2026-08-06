Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: il Pisa accelera per Pittarello, Juve Stabia rivoluziona l’area tecnica”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
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Prosegue senza sosta il valzer di trattative in Serie B e Serie C. Secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, sono numerosi i club impegnati a definire le ultime operazioni in vista della nuova stagione. Il punto sul mercato tracciato da Beniamino Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport evidenzia movimenti significativi in diversi reparti.

L’Arezzo ha definito l’arrivo in prestito del centrocampista Kevin Leone dal Sassuolo, mentre resta più complicata la pista che porta al difensore Alessandro Di Bitonto, destinato ad allontanarsi. Come sottolineato ancora da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club toscano continua comunque a monitorare il mercato per completare la rosa.


Anche l’Avellino resta particolarmente attivo. In attesa della definizione dell’operazione che dovrebbe portare Simone Cinquegrano sulla corsia destra, gli irpini concentrano le attenzioni sulla trequarti offensiva. Ai profili già seguiti di Licina e Girma, si aggiunge quello dello svizzero Liam Chipperfield, attualmente al Sion. Le indiscrezioni riportate da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport confermano la volontà del club campano di regalare al tecnico un nuovo fantasista.

L’Ascoli, invece, ha salutato Enrico Oviszach, passato al Foggia, e ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante olandese Don José Henricus Bolsius, reduce dall’esperienza con il Perugia.

Importanti cambiamenti anche in casa Juve Stabia. Come evidenzia ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club campano ha registrato le dimissioni del direttore generale Ferdinando Elefante, mentre con Alberto Gerbo, responsabile dell’area tecnica, è stata raggiunta la risoluzione consensuale del rapporto. Sul fronte della rosa, Edoardo Duca è stato ceduto a titolo definitivo al Ravenna e il suo trasferimento potrebbe aprire la strada all’arrivo in prestito di Justin Kumi dal Sassuolo.

Il Benevento continua a coltivare la speranza di arrivare a Luigi Cherubini, pur dovendo fare i conti con la concorrenza del Las Palmas. Il Mantova, invece, lavora alla permanenza di Simone Trimboli, al quale è stata formulata una proposta di rinnovo contrattuale.

Operazioni anche in casa Südtirol, che ha accolto il giovane portiere Rok Vadjunec proveniente dal Treviso, mentre Raphael Odogwu ha compiuto il percorso inverso trasferendosi al club veneto. L’Entella ha invece ceduto il giovane esterno mancino Chris Saia a L’Aquila.

In Serie B continua a muoversi anche il Pisa. Secondo quanto riferisce Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club nerazzurro sta intensificando i contatti per Filippo Pittarello, attaccante del Catanzaro. I toscani, tuttavia, valutano anche altri profili offensivi, tra cui Artistico, Adorante e Abiuso, quest’ultimo seguito con attenzione anche dal Catanzaro.

Infine la Sampdoria è alla ricerca di un nuovo portiere e segue con interesse Lorenzo Montipò del Verona, senza perdere di vista anche il danese Peter Vindahl dello Sparta Praga. Sul fronte Vicenza, invece, potrebbero salutare Vitale, Cavion e Della Morte, tutti inseriti tra i possibili partenti.

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