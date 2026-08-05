Padova, accelerata per Pompetti: incontro con l’entourage

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Il Padova accelera per Marco Pompetti. Il club biancoscudato ha avuto un incontro con l’entourage del centrocampista del Catanzaro, un passaggio ritenuto fondamentale prima di procedere alla formalizzazione della trattativa con la società calabrese.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’operazione è entrata nella fase decisiva. Dopo il confronto positivo con i rappresentanti del giocatore, il Padova è pronto ad avviare gli ultimi contatti con il Catanzaro per definire l’accordo tra i club.


Pompetti, reduce da stagioni di alto livello con la maglia giallorossa, è uno dei principali obiettivi per rinforzare la mediana della formazione biancoscudata. La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve, con il centrocampista classe 2000 sempre più vicino al trasferimento in Veneto

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