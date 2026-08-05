Arezzo, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva Kevin Leone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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Dopo la promozione in Serie B, l’Arezzo continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Bucchi. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo di Kevin Leone. Il centrocampista, classe 2005, arriva dal Sassuolo a titolo temporaneo.

Questo il comunicato del club:


“La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Kevin Leone. Il centrocampista, classe 2005, arriva dal Sassuolo con la formula del prestito. Giocatore moderno e versatile, Leone è cresciuto nel settore giovanile neroverde fino a diventare uno dei punti di riferimento della Primavera campione d’Italia nel 2024. Con il Sassuolo ha collezionato 25 presenze e 6 gol nel massimo campionato giovanile, oltre a 3 apparizioni in Youth League. Una stagione da protagonista che gli ha permesso di entrare stabilmente nell’organico della prima squadra, fino a raggiungere l’esordio in Serie B nel match contro il Frosinone. Nell’ultima annata ha vestito la maglia della Casertana, con cui ha totalizzato 30 presenze e 2 gol. La S.S. Arezzo dà il benvenuto a Kevin e gli augura buon lavoro in amaranto!”.

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