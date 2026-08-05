Palermo, inaugurata “Casa Sicilia” a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
WhatsApp Image 2026-08-05 at 15.27.55

Grande entusiasmo a Perth per l’inaugurazione di “Casa Sicilia”, il nuovo punto di riferimento dedicato ai colori rosanero e alla promozione delle eccellenze siciliane in Australia.

All’evento hanno preso parte il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi, il direttore sportivo Carlo Osti e l’amministratore delegato Giovanni Gardini, accolti dal caloroso abbraccio della comunità siciliana e dei tanti tifosi del Palermo presenti.


L’inaugurazione si è trasformata in una vera e propria festa rosanero, con decine di sostenitori che hanno voluto salutare i rappresentanti del club. Protagonista assoluto Filippo Inzaghi, che si è intrattenuto a lungo con i tifosi, firmando autografi e concedendosi a numerose foto ricordo con i fan, ricambiando con disponibilità e sorrisi l’affetto ricevuto.

La presenza della dirigenza e dell’allenatore testimonia la volontà del Palermo di rafforzare il legame con i propri sostenitori anche oltre i confini italiani, valorizzando al tempo stesso il forte senso di appartenenza della comunità siciliana all’estero

Altre notizie

IMG-20260805-WA0027

Trapani, Antonini: «Grande accoglienza dal Comune di Palermo. Voglio acquistare un club di B…»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
IMG-20260805-WA0025

Palermo, primo allenamento a Perth: i rosanero iniziano la tournée australiana

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Palermo Entella 3-0 (63) Segre

Corriere di Verona: “Segre nel mirino dell’Hellas, ma il Palermo fa muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Il Tirreno: “Moreo si allontana dal Palermo, il Pisa interrompe i contatti con i rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 094602

Palermo, omaggio a Franco Baresi anche dall’Australia: Inzaghi e la squadra depongono una corona di fiori a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
palermo ascolI 2-2 (90) petardi tifosi

Palermo, il Tar riduce il Daspo a un tifoso: resta il divieto di accesso, durata tagliata da cinque a un anno

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Tuttosport: “Palermo, con Strefezza cambia tutto. Inzaghi ha un attacco da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Repubblica Palermo: “Moreo, no al Palermo. L’Hellas tenta Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 081555

Repubblica Palermo: “La Sicilia nel destino di Strefezza. Gli avi del rosanero partiti da Riesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

Giornale di Sicilia: “Marino promuove Strefezza: «È un grande colpo, può fare la differenza in Serie B»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 074025

Giornale di Sicilia: “Palermo, Strefezza completa un attacco da Serie A: il colpo che cambia il volto dei rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (102) osti ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, lista over piena dopo Strefezza: il mercato passa dalle cessioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-08-05 at 15.27.55

Palermo, inaugurata “Casa Sicilia” a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
comunicato-2-

Sudtirol, UFFICIALE: dal Treviso arriva Vadjunec

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
rosario abisso lapresse

Arbitri, Abisso reintegrato in via cautelare: potrà dirigere le prime gare di campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
aa9a0cfbd0e758a400371a184c18723f-98060-oooz0000

Ascoli, accordo raggiunto per Don Bolsius: oggi la firma dell’esterno offensivo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
IMG-20260805-WA0032

Juve Stabia, Elefante saluta il club: “Ho dato tutto me stesso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026