Palermo, inaugurata “Casa Sicilia” a Perth

Grande entusiasmo a Perth per l’inaugurazione di “Casa Sicilia”, il nuovo punto di riferimento dedicato ai colori rosanero e alla promozione delle eccellenze siciliane in Australia.

All’evento hanno preso parte il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi, il direttore sportivo Carlo Osti e l’amministratore delegato Giovanni Gardini, accolti dal caloroso abbraccio della comunità siciliana e dei tanti tifosi del Palermo presenti.





L’inaugurazione si è trasformata in una vera e propria festa rosanero, con decine di sostenitori che hanno voluto salutare i rappresentanti del club. Protagonista assoluto Filippo Inzaghi, che si è intrattenuto a lungo con i tifosi, firmando autografi e concedendosi a numerose foto ricordo con i fan, ricambiando con disponibilità e sorrisi l’affetto ricevuto.

La presenza della dirigenza e dell’allenatore testimonia la volontà del Palermo di rafforzare il legame con i propri sostenitori anche oltre i confini italiani, valorizzando al tempo stesso il forte senso di appartenenza della comunità siciliana all’estero