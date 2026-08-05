Corriere di Verona: “Segre nel mirino dell’Hellas, ma il Palermo fa muro”

Il nome di Jacopo Segre entra tra gli obiettivi del Verona per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferisce Matteo Fontana sul Corriere di Verona, il club gialloblù sta valutando il profilo del centrocampista rosanero, anche se la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.

L’interesse sarebbe nato dopo che l’entourage del giocatore avrebbe proposto Segre all’Hellas. Il centrocampista, legato al Palermo da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, starebbe infatti monitorando la propria situazione contrattuale, con il rinnovo ancora da definire.





Verona riflette, ma il Palermo non vuole privarsene

Il Verona avrebbe ascoltato la proposta senza però affondare il colpo. Sul giocatore, sempre secondo il Corriere di Verona, ci sarebbero stati contatti anche con Cremonese e Pisa, entrambe retrocesse dalla Serie A.

L’ostacolo principale resta però il Palermo. Fontana evidenzia come sia difficile immaginare che il club rosanero possa lasciar partire uno dei propri uomini di riferimento, soprattutto verso una diretta concorrente nella corsa alla promozione. Segre, reduce da 41 presenze e 4 reti nella scorsa stagione, viene considerato una pedina importante nello scacchiere di Filippo Inzaghi.

La volontà del giocatore

Diverso il discorso sul gradimento del calciatore. Secondo il quotidiano veneto, Segre vedrebbe di buon occhio un ritorno a Verona, città dove aveva già giocato con la maglia del Chievo nella stagione 2019/20.

Per il momento, comunque, il dossier resta in una fase interlocutoria: il Verona continua a riflettere sulle caratteristiche del centrocampista e sulla fattibilità economica dell’operazione, con una valutazione del cartellino stimata tra 1,5 e 2 milioni di euro.