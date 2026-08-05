Repubblica Palermo: “Moreo, no al Palermo. L’Hellas tenta Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

PALERMO – È iniziata ufficialmente l’avventura australiana del Palermo. Dopo un lungo viaggio con scalo intermedio, la squadra di Filippo Inzaghi è sbarcata a Perth, dove è stata accolta da una folta rappresentanza di tifosi rosanero. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, tra cori, bandiere, autografi e fotografie, il primo impatto con l’Australia è stato all’insegna dell’entusiasmo.

Primo allenamento verso il Melbourne City


Dopo l’accoglienza ricevuta all’arrivo, il Palermo sosterrà oggi il primo allenamento al Dorrien Gardens, iniziando la preparazione in vista della prima amichevole della tournée australiana. L’appuntamento è fissato tra due giorni contro il Melbourne City, primo banco di prova internazionale per la squadra di Inzaghi.

Strefezza pronto a raggiungere i compagni

Parallelamente prosegue il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti, che sta ultimando gli ultimi tasselli del mercato. Come riferisce Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Gabriel Strefezza è ormai pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore rosanero: per l’esterno italo-brasiliano sono previste le visite mediche prima della firma sul contratto e del successivo trasferimento in Australia per aggregarsi ai nuovi compagni.

Moreo sfuma, il Palermo cambia obiettivo

Sul fronte offensivo, invece, si chiude definitivamente la pista che portava a Stefano Moreo. Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, il Palermo aveva tentato fino all’ultimo di convincere il Pisa e il giocatore, mettendo sul tavolo un’importante proposta economica, ma il definitivo rifiuto dell’attaccante ha fatto tramontare l’operazione.

Per il ruolo di vice Pohjanpalo, la dirigenza rosanero è quindi chiamata a individuare nuove soluzioni. Tra i nomi monitorati resta quello di Antonio Di Nardo del Pescara.

Segre resta centrale nel progetto

Nel frattempo, scrive ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, si registra anche un interessamento dell’Hellas Verona per Jacopo Segre. Il Palermo, tuttavia, considera il centrocampista una pedina fondamentale del progetto tecnico di Inzaghi. L’unico elemento da monitorare resta il contratto del giocatore, in scadenza nel 2027, situazione che potrebbe influenzare le valutazioni future del club.

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