Corriere dello Sport: “Strefezza al Palermo per 5 milioni: il mercato rosanero non è ancora finito”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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Il Palermo mette a segno uno dei colpi più importanti dell’intero mercato di Serie B. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è ormai tutto definito per l’arrivo di Gabriel Strefezza, esterno offensivo proveniente dall’Olympiacos che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima della firma e della partenza per l’Australia, dove raggiungerà i nuovi compagni impegnati nella tournée estiva.

Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi attende con entusiasmo l’arrivo del fantasista italo-brasiliano, considerato il tassello ideale per completare il nuovo 4-2-3-1 rosanero.


Operazione definita: investimento da circa 5 milioni

Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Strefezza si trasferirà al Palermo a titolo definitivo e firmerà un contratto quadriennale.

L’operazione ha un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, con il City Football Group che è riuscito a superare la concorrenza del Parma. Il club emiliano, infatti, avrebbe voluto trattenere il giocatore dopo i sei mesi trascorsi in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.

Ritorno in Italia e una rivincita personale

Dopo l’esperienza in Serie A con Parma e Lecce, Strefezza torna dunque in Italia scegliendo il progetto del Palermo.

Antonio La Rosa, sul Corriere dello Sport, ricorda anche un curioso retroscena. Nel 2015 il brasiliano, arrivato in Italia insieme a Matheus Cassini, sostenne un provino proprio con il Palermo, ma non venne tesserato perché ritenuto troppo basso. Oggi, undici anni dopo, vestirà finalmente la maglia rosanero.

Per il classe 1997 si tratta anche di un ritorno alle proprie origini: i suoi bisnonni erano infatti di Riesi, in provincia di Caltanissetta.

Dal punto di vista della cabala, il Palermo spera inoltre di ripetere quanto accaduto nel 2024, quando Strefezza, dopo l’esperienza in Serie A con il Lecce, scese in Serie B con il Como contribuendo alla promozione dei lariani nella massima serie.

Un jolly per l’attacco di Inzaghi

Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, Strefezza sarà il nuovo titolare sulla corsia destra offensiva, ma potrà essere impiegato anche come trequartista o seconda punta grazie alla sua duttilità tattica.

Il suo arrivo completa una delle principali lacune evidenziate durante il ritiro estivo e consegna a Inzaghi un giocatore di qualità, esperienza e fantasia.

Mercato: serve prima una cessione

L’arrivo di Strefezza non chiude il mercato offensivo del Palermo.

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la società continua a lavorare per acquistare un vice Pohjanpalo, ma l’operazione sarà subordinata alla partenza di uno tra Gyasi e Le Douaron.

Con l’arrivo di Strefezza gli Over in rosa saliranno infatti a 18, rendendo necessaria almeno un’uscita per poter inserire un nuovo giocatore della stessa categoria.

Nel frattempo si complica la pista che porta a Stefano Moreo, con la trattativa che ha subito una brusca frenata, pur senza essere definitivamente tramontata. Sullo sfondo resta anche il nome di Alessandro Gabrielloni, oggi ritenuto una soluzione difficile ma non ancora del tutto esclusa in vista del finale di mercato.

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