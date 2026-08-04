Sampdoria, per la porta spunta Vindahl: il danese è il nuovo obiettivo

La Sampdoria torna a guardare all’estero per rinforzare la porta dopo il raffreddamento delle piste che portavano a Emil Audero e Stefano Turati. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, che cita Il Secolo XIX, il nuovo obiettivo è Peter Vindahl, portiere danese classe 1998 dello Sparta Praga, in scadenza di contratto nel 2027. L’estremo difensore vanta una solida esperienza internazionale, con presenze in Champions League, Europa League e Conference League, e risponde ai requisiti individuati dal club blucerchiato per il ruolo. La trattativa resta nelle fasi iniziali, ma il suo profilo è seguito con grande attenzione.

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