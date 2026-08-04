Cesena, dopo Fiori arriva anche Debenedetti: rinforzo per l’attacco

Il Cesena continua a rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Antonio Fiori, il club romagnolo è pronto ad accogliere anche Alessandro Debenedetti, attaccante classe 2003 di proprietà del Genoa. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, l’annuncio ufficiale è atteso nel pomeriggio e l’operazione dovrebbe essere definita con la formula del prestito, corredato da diritto di riscatto e controriscatto. Debenedetti, reduce dall’esperienza alla Virtus Entella, sarà l’alternativa a Cristian Shpendi e si prepara così a vivere la sua terza stagione in Serie B.

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