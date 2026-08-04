Cesena, dopo Fiori arriva anche Debenedetti: rinforzo per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
IMG-20260804-WA0021

Il Cesena continua a rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Antonio Fiori, il club romagnolo è pronto ad accogliere anche Alessandro Debenedetti, attaccante classe 2003 di proprietà del Genoa. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, l’annuncio ufficiale è atteso nel pomeriggio e l’operazione dovrebbe essere definita con la formula del prestito, corredato da diritto di riscatto e controriscatto. Debenedetti, reduce dall’esperienza alla Virtus Entella, sarà l’alternativa a Cristian Shpendi e si prepara così a vivere la sua terza stagione in Serie B.

Altre notizie

IMG-20260804-WA0020

Sudtirol, occhi su Luongo del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 084451

Tuttosport: “Palermo, arriva Strefezza. I rosanero mandano un segnale alla Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 081847

Repubblica: “Colpo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

Gazzetta dello Sport: “Palermo scatenato, le rivali corrono ai ripari. Pisa su Pittarello, Verona cambia obiettivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 073921

Gazzetta dello Sport: “Palermo stellare: c’è anche Strefezza. Gol e fantasia per una squadra da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 071416

Giornale di Sicilia: “Palermo, arriva Strefezza: il colpo per l’assalto alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
inzaghi mirri gardini osti (17)

Palermo, si complica la pista Moreo: trattativa in frenata con il Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 061744

Corriere dello Sport: “Parma, beffa Strefezza. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 060501

Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza è vicino. Osti accelera per l’esterno e valuta il vice Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (99) segre

Dal Veneto: “Palermo e Verona in trattativa avanzata per Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
strefezza como

Schira: “Palermo-Strefezza, le cifre dell’accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026

Ultimissime

IMG-20260804-WA0021

Cesena, dopo Fiori arriva anche Debenedetti: rinforzo per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
IMG-20260804-WA0020

Sudtirol, occhi su Luongo del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
IMG-20260804-WA0019

Juve Stabia, torna Tommaso Maggioni: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
antonio-cottone-misilmeri-970x432-1686321470

Athletic Club Palermo, Antonio Cottone è il nuovo presidente: Gaetano Conte diventa presidente onorario

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 084451

Tuttosport: “Palermo, arriva Strefezza. I rosanero mandano un segnale alla Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026