Dal Veneto: “Palermo e Verona in trattativa avanzata per Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
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Il Verona accelera sul mercato e punta con decisione su Jacopo Segre. Il centrocampista del Palermo è diventato il principale obiettivo del club gialloblù per rinforzare la mediana in vista della nuova stagione, dopo che nelle scorse settimane l’attenzione si era concentrata su Luca Mazzitelli.

Secondo quanto riportato da Triveneto Goal, tra Verona e Palermo è in corso una trattativa avanzata. Le due società stanno discutendo le condizioni economiche dell’operazione e lavorano per trovare un’intesa sul costo del cartellino del centrocampista rosanero.


La negoziazione è entrata in una fase importante e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se le parti riusciranno a raggiungere l’accordo definitivo. Segre rappresenta un profilo particolarmente gradito alla dirigenza scaligera, che lo considera un rinforzo ideale per qualità ed esperienza.

Il Verona resta quindi al lavoro per regalare a mister e tifosi un nuovo tassello a centrocampo, con la pista che porta a Jacopo Segre destinata a tenere banco nelle prossime ore.

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