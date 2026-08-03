Pescara, Sebastiani su Di Nardo: «Chi lo vuole paghi il suo valore, sotto i 2,5 milioni non parte»

Dopo la conclusione del ritiro prestagionale del Pescara, ha parlato ai microfoni di TvSei il presidente dei delfini, Daniele Sebastiani. Il numero uno degli adriatici ha fatto il punto sul mercato, spiegando anche la situazione legata a Antonio Di Nardo, attaccante che negli ultimi giorni è stato accostato anche al Palermo.

«Su di lui son stato chiaro: ha tanti estimatori, ma questi devono capire che il giocatore ha un suo valore – ha spiegato Sebastiani-. Sento di giocatori 30enni in scadenza che, con soli due gol all’attivo, valgono 2 milioni, figuratevi quindi quanto può valere Di Nardo: se arriva qualcuno che lo valuta per quei 2.5/3 milioni che vale bene, sennò rimane un giocatore del Pescara».





Il numero uno del Pescara ha poi aggiunto: «Siamo circa all’85%b dell’allestimento dell’organico, Buscè e il Ds si confrontano sempre, ma c’è da fare ancora qualcosa in entrata, a prescindere dal fatto che ci siamo o meno Di Nardo».

Il presidente Sebastiani ha inoltre fatto il punto sul mercato: «Russo? Lo stimiamo molto, se tornasse saremmo tutti felici. Anche Cicerelli è nella lista del Ds, ma a oggi è un giocatore del Catania con un contratto importante: non è un’operazione facile, ma vedremo se ci saranno possibilità per averlo. Ci sono poi anche delle uscite, calciatori da dover sistemare».