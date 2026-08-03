Catanzaro, Pittarello verso l’addio? Il Pisa insiste per l’attaccante

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
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Il Catanzaro continua a lavorare sul mercato tra operazioni in entrata e in uscita. Il direttore sportivo Ciro Polito è impegnato nella gestione di diverse trattative e, tra i nomi che potrebbero lasciare la Calabria, emerge a sorpresa quello di Filippo Pittarello.

L’attaccante è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione, contribuendo al brillante cammino dei giallorossi, arrivati a un passo dalla promozione in Serie A. Proprio per questo, un suo eventuale addio rappresenterebbe una delle operazioni più significative dell’estate.


Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, sulle tracce del centravanti ci sarebbe il Pisa di Paolo Bianco. Il primo sondaggio del club nerazzurro non avrebbe soddisfatto le richieste del Catanzaro, ma la società toscana sarebbe pronta a tornare alla carica con una nuova offerta nei prossimi giorni. La situazione resta in evoluzione e potrebbero esserci sviluppi a breve.

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