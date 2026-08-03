Corriere dello Sport: “Palermo, Moreo resta il sogno per l’attacco. Osti cerca anche un esterno destro”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato per completare il reparto offensivo. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti è ancora alla ricerca di una punta che possa rappresentare un’alternativa a Joel Pohjanpalo, con Stefano Moreo che resta uno dei profili più graditi a Filippo Inzaghi.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’attaccante del Pisa continua a essere un obiettivo concreto soprattutto per il forte gradimento dell’allenatore rosanero. Inzaghi ha già allenato Moreo a Venezia, Brescia e Pisa, e il recente arrivo di Federico Barba, altro calciatore già avuto dal tecnico ai tempi del Benevento, dimostra come il Palermo sia disposto ad accontentare le richieste del proprio allenatore quando si tratta di profili già conosciuti.





Il Corriere dello Sport sottolinea però che l’operazione resta complessa. L’eventuale arrivo di Moreo è infatti strettamente legato alle uscite. Il Palermo interverrà nuovamente in attacco soltanto qualora dovesse concretizzarsi una cessione nel reparto offensivo.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i principali candidati a lasciare Palermo sono Gyasi e Jérémy Le Douaron, entrambi considerati elementi sacrificabili della rosa. In particolare, se dovesse partire il francese, seguito dal Troyes, Moreo rappresenterebbe il sostituto ideale grazie alla sua capacità di ricoprire sia il ruolo di esterno offensivo sia quello di vice Pohjanpalo.

Resta però il forte ostacolo rappresentato dal Pisa. Il club toscano, infatti, non considera Moreo sul mercato e non avrebbe intenzione di cedere un proprio giocatore a una diretta concorrente per la promozione. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, una proposta economica importante potrebbe spingere la società nerazzurra a valutare la situazione, considerando anche che il contratto del classe 1993 scadrà nel 2027.

Parallelamente, il Palermo continua a lavorare anche per completare la corsia destra dell’attacco. Antonio La Rosa, sul Corriere dello Sport, spiega che dopo l’arrivo di Dominic Vavassori il mercato offensivo non è affatto concluso e che Osti è alla ricerca di un esterno mancino capace di giocare a piede invertito.

La pista che porta a Issiaka Kamate dell’Inter Under 23 si è notevolmente complicata, mentre sullo sfondo resta Rui Modesto. L’esterno angolano è rientrato all’Udinese dopo il prestito della scorsa stagione e, nonostante l’interesse del Rakow, potrebbe tornare d’attualità nelle ultime settimane di mercato qualora il Palermo decidesse di puntare su un esterno destro naturale.