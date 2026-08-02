Tuttosport: “Palermo, ufficiale Vavassori. Intanto il Modena pensa a Di Nardo e Artistico”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
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Prosegue il mercato in Serie B con diverse trattative in evoluzione. Come riporta Tuttosport, il Modena è pronto a intervenire in attacco, soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Pedro Mendes. Sul taccuino del club emiliano ci sono due profili di primo piano per la categoria: Antonio Di Nardo del Pescara e Gabriele Artistico, rientrato alla Lazio dopo il prestito allo Spezia.

Anche l’Avellino continua a muoversi. Dopo aver liberato tre slot in rosa con le cessioni di Panico e Cancellieri al Foggia e di Tribuzzi al Bari, il club irpino prepara l’assalto decisivo all’attaccante spagnolo Rodrigo Marina del Real Betis. L’intesa tra i due club potrebbe essere raggiunta sulla base di circa 850 mila euro.


La Cremonese, invece, è tornata con decisione su Simone Trimboli del Mantova. Il centrocampista è un profilo particolarmente gradito al direttore sportivo Botturi, che lo aveva già riportato in Italia ai tempi del Mantova dopo l’esperienza al Ferencvaros.

In casa Benevento resta aperto il duello con la Sampdoria per Nicholas Pierini, mentre il Cesena ha completato un altro rinforzo offensivo assicurandosi anche Luca D’Andrea dal Sassuolo dopo gli arrivi di Fiori e Debenedetti.

Il Catanzaro ha ufficializzato l’arrivo del difensore Marco Ruggero dallo Spezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Per quanto riguarda il Palermo, è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio del trequartista Dominic Vavassori, arrivato dall’Atalanta. Il classe 2006 rappresenta un nuovo rinforzo offensivo a disposizione di Filippo Inzaghi.

Nel frattempo il Pisa continua a investire sul mercato. Dopo gli arrivi di Marras, Leone e Rao, sono stati ufficializzati anche Simone Zanon e Ichem Ferrah. Secondo Tuttosport, il club toscano ha già investito circa 7,4 milioni di euro, mantenendo comunque un saldo positivo grazie alla cessione di Rafiu Durosinmi al Genk per 10,5 milioni.

Tra le altre operazioni, il Vicenza cerca un attaccante di qualità e segue Davide Stuckler, Luca Moro e Alvin Okoro, mentre l’Arezzo attende il via libera del Napoli per riportare in prestito Gennaro Iaccarino. L’Empoli, infine, ha ceduto il difensore Gabriele Guarino ai turchi del Samsunspor.

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