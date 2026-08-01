Catanzaro, UFFICIALE: dallo Spezia arriva Ruggero

Dopo aver annunciato nella giornata di ieri l’arrivo dall’Udinese di Simone Pafundi, arriva un altro acquisto in casa Catanzaro. Attraverso un comunicato sui propri profili, il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo dallo Spezia di Marco Ruggero. Il difensore, classe 2000, approda in Calabria con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Questo il comunicato del club:





“US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito dallo Spezia Calcio le prestazioni sportive del difensore centrale Marco Ruggero.

Nato a Padova nel 2000, Ruggero è cresciuto nel settore giovanile biancoscudato, e dopo due campionati tra i professionisti con la Virtus Verona, ha vestito in serie B la maglia Juve Stabia (53 presenze complessive, con una rete e 4 assist) e, nella seconda parte della scorsa stagione, quella dello Spezia. Ruggero arriva nel club giallorosso con la formula del trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In caso di acquisizione a titolo definitivo, il calciatore ha sottoscritto un contratto con scadenza il 30 giugno 2029.”