Corriere dello Sport: “Como vicino a Chalobah, il Lecce prende Geubbels. Ufficiali Bowie e Mulattieri”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
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Il Como è sempre più vicino a Trevoh Chalobah. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club lariano non ha mai smesso di lavorare per il difensore del Chelsea e ora sente di avere in pugno l’operazione. L’intesa con i Blues è stata impostata su una base di 30 milioni di euro più bonus e oggi è atteso il contatto decisivo per definire l’affare e arrivare alle firme. Un rinforzo fortemente voluto da Cesc Fabregas, che considera il centrale inglese la priorità assoluta per la difesa.

Sempre secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del terzino albanese Mario Mitaj, prelevato dall’Al-Ittihad in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. I rossoblù seguono inoltre il giovane attaccante George Ilenikhena, anche lui di proprietà del club saudita.


Colpo in attacco per il Lecce, che ha definito l’acquisto di Willem Geubbels dal Paris FC per circa 5 milioni di euro. L’attaccante francese ha firmato un contratto quinquennale.

In casa Sassuolo è arrivata l’ufficialità dello scambio con il Verona: Kieron Bowie passa ai neroverdi, mentre Samuele Mulattieri vestirà la maglia gialloblù nella prossima stagione.

Si muove anche il Venezia, che ha chiuso per il difensore marocchino Redouane Halhal, acquistato dal Mechelen per circa 5 milioni di euro. Oggi è prevista anche la firma del centrocampista Simon Sohm, in arrivo dalla Fiorentina.

Sul fronte Inter, Kristjan Asllani resta fuori dal progetto tecnico di Cristian Chivu. Il centrocampista albanese è stato nuovamente proposto all’Atalanta, che valuta la situazione dopo i precedenti contatti avuti nei colloqui per Marco Palestra.

Il Cagliari, infine, continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo ma valuta anche l’inserimento di un altro difensore dopo l’arrivo di Raphael Kofler.

Dall’estero, l’Ajax ha ufficializzato l’ingaggio di Julian Brandt, che lascia il Borussia Dortmund dopo sette stagioni, mentre il Racing Santander ha presentato un’offerta alla Juventus per il difensore brasiliano Pedro Felipe, reduce dall’esperienza al Sassuolo.

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