Corriere dello Sport: “Nuovo Barbera, missione compiuta. Palermo salva la candidatura a Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
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La candidatura di Palermo a ospitare alcune gare di Euro 2032 è salva. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’approvazione della delibera sulla nuova convenzione tra il Comune e il Palermo FC ha consentito di rispettare la scadenza fissata da FIGC e UEFA, permettendo alla città di inoltrare la documentazione necessaria per restare in corsa.

Il via libera del Consiglio comunale è arrivato al termine di una lunga maratona durata oltre 24 ore. Un risultato accolto con soddisfazione dalle istituzioni, che hanno sottolineato il valore strategico del progetto di riqualificazione del Renzo Barbera, sostenuto da un investimento complessivo superiore ai 300 milioni di euro, di cui 250 milioni messi a disposizione dal City Football Group.


«Il voto espresso rappresenta un passaggio di grande rilievo per il futuro dello stadio Renzo Barbera e, più in generale, per lo sviluppo della nostra città», hanno dichiarato con una nota congiunta il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco Brigida Alaimo, evidenziando l’importanza dell’opera sotto il profilo economico, occupazionale e turistico.

Sulla stessa linea anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha confermato il sostegno della Regione attraverso lo stanziamento di 60 milioni di euro destinati alla riqualificazione dell’impianto.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’approvazione della delibera non conclude però l’iter amministrativo. La sottoscrizione della convenzione resta infatti subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre, di un nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) da parte del Palermo FC, aggiornato, asseverato e coerente con le modifiche approvate dal Consiglio comunale. Solo dopo questo passaggio il nuovo documento tornerà all’esame della Giunta e dell’Aula per completare definitivamente la procedura.

Sul fronte mercato, infine, resta ormai vicino l’arrivo di Dominic Vavassori dall’Atalanta, mentre perde quota la pista che porta a Issiaka Kamate dell’Inter Under 23. Per la corsia destra dell’attacco prende invece sempre più consistenza l’ipotesi di un rinforzo proveniente dall’estero.

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