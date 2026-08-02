Trofeo Mike Morra, il Messina batte l’Athletic Club Palermo ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
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Si è conclusa senza reti la seconda sfida del Trofeo Mike Morra tra Athletic Club Palermo e Messina. Al termine dei 40 minuti regolamentari il risultato è rimasto fermo sullo 0-0, al termine di una gara equilibrata e combattuta.

La vincitrice è stata quindi decisa ai calci di rigore, dove il Messina si è imposto per 3-2. Decisivo l’errore dal dischetto di Pisciotta, che ha consegnato il successo ai giallorossi nella lotteria finale.


Con questa vittoria il Messina conquista un importante successo nel triangolare, mentre cresce l’attesa per l’ultima sfida del Trofeo Mike Morra, che decreterà la squadra vincitrice della manifestazione.

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