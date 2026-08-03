Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Di Nardo. I rosanero accelerano, ma il Pescara resiste”

Il Palermo continua a lavorare per completare il reparto offensivo e, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, avrebbe deciso di accelerare con decisione per Antonio Di Nardo. L’attaccante del Pescara è uno dei profili maggiormente graditi a Filippo Inzaghi e nelle ultime ore il club rosanero avrebbe intensificato i contatti nel tentativo di portarlo in Sicilia.

L’interesse del Palermo è concreto e rappresenta uno dei temi più caldi del mercato di Serie B. Di Nardo, protagonista anche nell’ultima amichevole del Pescara contro il Lanciano con una rete nel successo per 4-2, resta però un punto fermo per il tecnico Antonio Buscè, che al termine del ritiro di Campo di Giove ha provato a spegnere le voci di mercato.





«Finché Antonio è qui è un nostro giocatore», ha dichiarato l’allenatore biancazzurro, ammettendo comunque che il mercato estivo è una fase particolare e che la rosa subirà ancora cambiamenti prima della chiusura della sessione.

Sempre in casa Pescara, il club valuta anche un possibile ritorno di Leonardo Mancuso, oggi in uscita dal Mantova. L’operazione, però, resta complicata soprattutto per le richieste economiche dell’attaccante.

Nel frattempo il mercato della Serie B continua a muoversi su più fronti.

L’Avellino è impegnato in una vera corsa contro il tempo per chiudere l’arrivo del giovane attaccante spagnolo Rodrigo Marina dal Betis Siviglia. Prima, però, il club irpino dovrà alleggerire il monte ingaggi. Restano infatti da definire le uscite di Cosimo Patierno, che attende un incentivo alla rescissione mentre la Reggina lavora per convincerlo, e di Roberto Insigne, seguito dalla Sampdoria ma ancora distante dall’accordo economico.

Sempre gli irpini lavorano anche per riportare in rosa il difensore Filippo Reale dalla Roma, mentre sul fronte cessioni lo Spezia avrebbe superato il Foggia nella corsa a Damiano Cancellieri, pronto a trasferirsi in Liguria a titolo definitivo.

In casa Juve Stabia sono attese le visite mediche del terzino Tommaso Maggioni, in arrivo dal Mantova con un contratto biennale corredato da opzione. Il club campano segue inoltre il giovane laterale della Vis Pesaro Gioacchino Barranco.

Il Pisa ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno destro Simone Zanon, arrivato dalla Carrarese in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Anche il Cesena continua a rinforzarsi. Il club romagnolo attende gli arrivi degli attaccanti Alessandro Debenedetti, dal Genoa, e Antonio Fiori, proveniente dal Mantova con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto, operazione che sarà accompagnata da un contratto fino al 2029.

Infine, la Sampdoria è ormai vicinissima alla cessione dell’attaccante spagnolo Estanis Pedrola, destinato al Real Oviedo con un contratto triennale.