Corriere dello Sport: “Palermo, il punto sulle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (34) diakitè pohjanpalo

Il Palermo continua a lavorare non solo sugli ultimi acquisti, ma anche sul fronte delle uscite. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero è impegnato a trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Tra i nomi più importanti c’è quello di Matteo Brunori. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’attaccante piace alla Cremonese e potrebbe finire anche nel mirino del Cesena qualora il club romagnolo dovesse perdere Cristian Shpendi.


Situazione ancora in evoluzione anche per Alexis Blin e Alessandro Buttaro, che restano in attesa di offerte concrete per definire il proprio futuro. Come sottolinea il Corriere dello Sport, entrambi sono alla ricerca della soluzione migliore per proseguire la propria carriera.

Novità anche per Salim Diakité. L’esterno continua ad avere estimatori all’estero, in particolare in Francia, ma nelle ultime ore, secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, avrebbe attirato l’interesse anche di alcuni club di Serie B appartenenti alla fascia medio-bassa della classifica.

Nel frattempo il Palermo si prepara a vivere la tournée internazionale in Australia. Oggi la squadra partirà alla volta di Perth, dove proseguirà la preparazione estiva con una serie di iniziative dedicate ai tifosi e alla comunità siciliana presente sul territorio australiano.

Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il programma prevede due amichevoli: il 7 agosto contro il Melbourne City al Sam Kerr Football Centre e l’11 agosto la prestigiosa sfida contro la Juventus all’HBF Park, ultimo test internazionale prima del rientro in Italia.

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