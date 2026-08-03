Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa dalle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Il mercato del Palermo entra nella fase decisiva, quella in cui le operazioni in entrata dipenderanno soprattutto dalle cessioni. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo aver costruito gran parte della rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, il club rosanero è ora concentrato sul fronte delle uscite per completare l’organico e creare spazio agli ultimi innesti.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono quattro i calciatori attualmente considerati fuori dal progetto tecnico: Matteo Brunori, Alexis Blin, Salim Diakité e Alessandro Buttaro.


Brunori resta il caso più delicato

Il nome che continua a tenere banco è quello di Matteo Brunori. L’ex capitano rosanero, protagonista delle ultime stagioni e miglior marcatore dell’era recente del Palermo, resta seguito da diversi club di Serie B, tra cui il Cesena.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, al momento nessuna società ha però affondato il colpo in maniera concreta. Il futuro dell’attaccante potrebbe dipendere dal classico effetto domino del mercato degli attaccanti, con diverse trattative destinate a svilupparsi dopo Ferragosto.

Blin, Diakité e Buttaro in attesa

Situazione ancora aperta anche per Alexis Blin e Salim Diakité, entrambi destinatari di alcuni sondaggi, soprattutto provenienti dall’estero.

Secondo il Giornale di Sicilia, finora non si sono registrate accelerazioni decisive e il Palermo resta in attesa di offerte che possano soddisfare tutte le parti.

Lo stesso scenario riguarda Alessandro Buttaro, anche lui fuori dai piani tecnici della nuova stagione e in attesa di una nuova destinazione.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le cessioni avranno un peso importante anche dal punto di vista economico, consentendo al club di alleggerire il monte ingaggi e ottenere maggiori margini di manovra per gli ultimi interventi sul mercato.

Attenzione anche a Gyasi e Le Douaron

Nel focus dedicato al mercato, il Giornale di Sicilia invita a monitorare anche le posizioni di Gyasi e Jérémy Le Douaron.

Entrambi non vengono considerati formalmente in uscita, ma il loro futuro potrebbe influenzare le prossime strategie del Palermo. In particolare, un’eventuale cessione dell’attaccante francese aprirebbe la strada alla ricerca di un nuovo vice Joel Pohjanpalo, con caratteristiche differenti rispetto al centravanti finlandese.

Per Gyasi, invece, eventuali valutazioni verranno effettuate soltanto in presenza di offerte concrete nelle prossime settimane.

In entrata resta prioritaria un’ala offensiva

Sul fronte degli acquisti, Massimiliano Radicini spiega sul Giornale di Sicilia che il Palermo ha ormai completato gran parte del lavoro e si muove con maggiore prudenza.

L’obiettivo principale resta l’inserimento di qualità sugli esterni offensivi, con il club che continua a guardare soprattutto ai mercati esteri alla ricerca del profilo ideale.

L’idea della dirigenza è quella di sfruttare le opportunità che si presenteranno nelle ultime settimane della sessione estiva per completare definitivamente il mosaico costruito da Filippo Inzaghi.

Altre notizie

inzaghi-gardini-mirri-osti-20-768x512

Giornale di Sicilia: “Palermo, ora servono gli ultimi tasselli per completare una squadra da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
hernani

Giornale di Sicilia: “Hernani: «Palermo è un privilegio, qui per vincere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
781f5531cc

Corriere dello Sport: “Sassuolo, arriva Adzic. Como scatenato con Chalobah e Yan Couto”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
232fd8f834

Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Di Nardo. I rosanero accelerano, ma il Pescara resiste”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (34) diakitè pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Palermo, il punto sulle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Corriere dello Sport: “Palermo, Moreo resta il sogno per l’attacco. Osti cerca anche un esterno destro”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Ugo Forello-3

La Sicilia: “Forello dopo il voto sul Barbera: «Respinti tutti gli emendamenti, hanno prevalso i giochi politici»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
resizer

La Sicilia: “Euro 2032, il Barbera è in corsa: ora Palermo sfida le grandi città italiane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
WhatsApp Image 2026-08-02 at 23.33.13

L’Arandina vince il Trofeo Mike Morra: decisivo il successo ai rigori sul Messina

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Screenshot 2026-08-02 230136

Trofeo Mike Morra, Ferazzoli: «Conta il percorso. Micoli? Ha preso una botta»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
WhatsApp Image 2026-08-02 at 22.13.30

Trofeo Mike Morra, il Messina batte l’Athletic Club Palermo ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
WhatsApp Image 2026-08-02 at 20.42.08 (1)

Trofeo Mike Morra, l’Arandina supera 2-1 l’Athletic Club Palermo nella gara inaugurale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa dalle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
inzaghi-gardini-mirri-osti-20-768x512

Giornale di Sicilia: “Palermo, ora servono gli ultimi tasselli per completare una squadra da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
hernani

Giornale di Sicilia: “Hernani: «Palermo è un privilegio, qui per vincere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
781f5531cc

Corriere dello Sport: “Sassuolo, arriva Adzic. Como scatenato con Chalobah e Yan Couto”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
232fd8f834

Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Di Nardo. I rosanero accelerano, ma il Pescara resiste”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026