Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa dalle uscite”
Il mercato del Palermo entra nella fase decisiva, quella in cui le operazioni in entrata dipenderanno soprattutto dalle cessioni. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo aver costruito gran parte della rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, il club rosanero è ora concentrato sul fronte delle uscite per completare l’organico e creare spazio agli ultimi innesti.
Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono quattro i calciatori attualmente considerati fuori dal progetto tecnico: Matteo Brunori, Alexis Blin, Salim Diakité e Alessandro Buttaro.
Brunori resta il caso più delicato
Il nome che continua a tenere banco è quello di Matteo Brunori. L’ex capitano rosanero, protagonista delle ultime stagioni e miglior marcatore dell’era recente del Palermo, resta seguito da diversi club di Serie B, tra cui il Cesena.
Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, al momento nessuna società ha però affondato il colpo in maniera concreta. Il futuro dell’attaccante potrebbe dipendere dal classico effetto domino del mercato degli attaccanti, con diverse trattative destinate a svilupparsi dopo Ferragosto.
Blin, Diakité e Buttaro in attesa
Situazione ancora aperta anche per Alexis Blin e Salim Diakité, entrambi destinatari di alcuni sondaggi, soprattutto provenienti dall’estero.
Secondo il Giornale di Sicilia, finora non si sono registrate accelerazioni decisive e il Palermo resta in attesa di offerte che possano soddisfare tutte le parti.
Lo stesso scenario riguarda Alessandro Buttaro, anche lui fuori dai piani tecnici della nuova stagione e in attesa di una nuova destinazione.
Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le cessioni avranno un peso importante anche dal punto di vista economico, consentendo al club di alleggerire il monte ingaggi e ottenere maggiori margini di manovra per gli ultimi interventi sul mercato.
Attenzione anche a Gyasi e Le Douaron
Nel focus dedicato al mercato, il Giornale di Sicilia invita a monitorare anche le posizioni di Gyasi e Jérémy Le Douaron.
Entrambi non vengono considerati formalmente in uscita, ma il loro futuro potrebbe influenzare le prossime strategie del Palermo. In particolare, un’eventuale cessione dell’attaccante francese aprirebbe la strada alla ricerca di un nuovo vice Joel Pohjanpalo, con caratteristiche differenti rispetto al centravanti finlandese.
Per Gyasi, invece, eventuali valutazioni verranno effettuate soltanto in presenza di offerte concrete nelle prossime settimane.
In entrata resta prioritaria un’ala offensiva
Sul fronte degli acquisti, Massimiliano Radicini spiega sul Giornale di Sicilia che il Palermo ha ormai completato gran parte del lavoro e si muove con maggiore prudenza.
L’obiettivo principale resta l’inserimento di qualità sugli esterni offensivi, con il club che continua a guardare soprattutto ai mercati esteri alla ricerca del profilo ideale.
L’idea della dirigenza è quella di sfruttare le opportunità che si presenteranno nelle ultime settimane della sessione estiva per completare definitivamente il mosaico costruito da Filippo Inzaghi.