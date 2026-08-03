Giornale di Sicilia: “Palermo, ora servono gli ultimi tasselli per completare una squadra da Serie A”

Dopo aver raggiunto un traguardo storico con la candidatura del nuovo stadio Barbera a Euro 2032, adesso il Palermo è chiamato a completare anche il percorso sportivo. È questa la riflessione proposta da Luigi Butera nell’editoriale pubblicato sul Giornale di Sicilia, che invita il club rosanero a compiere l’ultimo sforzo sul mercato per trasformare gli investimenti in risultati sul campo.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la Serie B continua a stare stretta a una piazza come Palermo. Per passione, tradizione e investimenti sostenuti dal City Football Group, il club avrebbe già dovuto ritrovare stabilmente la Serie A, come accaduto ai tempi della gestione Zamparini.





L’editoriale sottolinea come gli oltre 250 milioni di euro destinati al nuovo Barbera rappresentino la dimostrazione concreta della volontà del City Football Group di costruire un progetto di lungo periodo. Un investimento che, insieme alla candidatura per Euro 2032, certifica l’ingresso del Palermo in una nuova dimensione.

Per Luigi Butera, il risultato ottenuto sul fronte infrastrutturale è straordinario anche perché è riuscito a mettere d’accordo il mondo politico attorno a un progetto condiviso. La candidatura agli Europei viene definita una naturale conseguenza del lavoro svolto, con l’auspicio che il progetto del nuovo Barbera possa essere premiato anche nella scelta definitiva della UEFA.

Il focus, però, si sposta subito sul campo. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà ora accompagnare la crescita societaria con quella sportiva, perché i progressi compiuti fuori dal terreno di gioco non sono ancora stati tradotti nella tanto attesa promozione.

Secondo Luigi Butera, la squadra costruita da Carlo Osti offre oggi maggiori garanzie rispetto alle ultime stagioni grazie agli innesti di qualità e di esperienza. Tuttavia il mercato non può ancora considerarsi concluso.

L’editoriale individua infatti nell’esterno offensivo destro il principale tassello ancora mancante per completare il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi. Un rinforzo ritenuto fondamentale per consentire alla squadra di compiere il definitivo salto di qualità.

La convinzione espressa dal Giornale di Sicilia è che il Palermo e il City Football Group abbiano la volontà e le risorse per completare anche quest’ultimo passaggio, trasformando una stagione già importante dal punto di vista progettuale in quella della definitiva rincorsa alla Serie A.