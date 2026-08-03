Giornale di Sicilia: “Hernani: «Palermo è un privilegio, qui per vincere»”

Hernani ha scelto Palermo per una nuova sfida della sua carriera. Nell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il centrocampista brasiliano racconta le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare il progetto rosanero, il rapporto con Filippo Inzaghi e le ambizioni di una squadra costruita per puntare alla promozione.

«Palermo? Mi hanno conquistato progetto e passione»





Reduce dalla promozione in Serie A con il Monza, Hernani spiega perché ha deciso di ripartire dalla Sicilia.

«Prima di tutto il progetto e la passione. Quando giocavo contro i rosanero vedevo il Barbera e questa maglia importantissima. È una gioia e un privilegio essere qui. Voglio raggiungere il traguardo, il sogno, insieme a questa città», racconta Hernani nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia.

Il brasiliano rivela inoltre che il Palermo aveva già provato a prenderlo in passato: «C’erano già stati dei contatti in alcuni momenti ma non si è concretizzato nulla. Credo che nella vita c’è sempre un perché. Sono arrivato adesso e posso dare quello che ho dato negli ultimi anni nelle squadre in cui sono stato».

Il rapporto con Inzaghi

Un ruolo importante nella scelta lo ha avuto Filippo Inzaghi, allenatore che Hernani conosce bene.

«Inzaghi ha grande passione e abbiamo creato un bel rapporto, ho la sua fiducia e la sento. Questa è la cosa che mi ha sempre colpito di lui, conosco il suo modo di lavorare. Quest’anno per noi è una bella sfida», afferma il centrocampista al Giornale di Sicilia.

Sul ruolo in campo il brasiliano si mette completamente a disposizione del tecnico: «Ho giocato recentemente più vicino alla porta, ma sono a disposizione della squadra. I gol e gli assist si raggiungono da qualsiasi parte di campo se si dà il massimo. La cosa più importante è che vinca il Palermo».

«La competizione interna ci farà crescere»

Nel corso dell’intervista con Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Hernani parla anche della qualità del centrocampo rosanero.

«La competizione interna è importante. Sia chi gioca titolare, sia chi entra deve cercare di dare il massimo per raggiungere l’obiettivo di squadra», sottolinea.

Tra i compagni che lo hanno impressionato maggiormente durante il ritiro cita Ranocchia e Pohjanpalo: «Sono due calciatori che dal vivo mi hanno impressionato tanto».

«City Football Group? È un onore far parte di questo progetto»

Hernani spende parole importanti anche per l’organizzazione del Palermo e del City Football Group.

«È un onore far parte di questo progetto. L’organizzazione che c’è qui la trovi da poche parti. Io sono contento, anche da fuori si vede quale sia la dimensione del Palermo», racconta nell’intervista al Giornale di Sicilia.

Il brasiliano cita anche gli ex connazionali rosanero: «Conosco Bruno, un calciatore splendido. Con Fabio ho parlato e sono contento. Il nostro percorso è stato simile perché anche io sono stato al Parma e ora al Palermo. Ma sono consapevole che devo fare la mia strada».

«La Serie B si vince con continuità»

Guardando alla stagione ormai alle porte, Hernani indica quale sarà la chiave per raggiungere la promozione.

«Dobbiamo tenere sott’occhio cosa è successo l’anno scorso perché con i punti che ha fatto il Palermo in altre stagioni sarebbe andato in A. Io ero al Monza e con 76 non siamo stati promossi direttamente. Dobbiamo lavorare bene, stare concentrati ed essere costanti», spiega il centrocampista a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia.

Infine uno sguardo alla tournée australiana: «Fare parte di questo progetto significa anche questo. Sarà bellissimo per i tifosi rosanero che ci sono lì condividere con noi questi momenti».