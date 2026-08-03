Tuttosport: “Moreo torna nel mirino del Palermo, il Pisa apre alla cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
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Il Palermo torna a valutare concretamente il profilo di Stefano Moreo per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante del Pisa non sarebbe più considerato incedibile dal club nerazzurro e potrebbe partire davanti a un’offerta ritenuta soddisfacente.

Moreo possibile vice Pohjanpalo


Come riferisce Tuttosport, Moreo rappresenta uno dei profili più graditi a Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato nelle esperienze di Venezia, Brescia e Pisa. L’attaccante sarebbe visto come il vice ideale di Joel Pohjanpalo, anche se le sue caratteristiche gli consentirebbero di giocare al fianco del centravanti finlandese.

L’eventuale affondo del Palermo, però, resta legato alle uscite. Sempre secondo Tuttosport, un’eventuale cessione di Jérémy Le Douaron, seguito dal Troyes, potrebbe liberare lo spazio necessario per l’arrivo dell’ex rosanero.

Il Pisa prepara il ricambio in attacco

Il club toscano, infatti, starebbe lavorando per liberare uno slot nel reparto offensivo. Come evidenzia Tuttosport, il primo obiettivo resta Andrea Adorante del Venezia, mentre nelle ultime ore è stato effettuato anche un sondaggio per Alessandro Gabrielloni, rientrato al Como dopo il prestito alla Juve Stabia.

Oltre a Moreo, il Pisa potrebbe lasciar partire anche il centrocampista Idrissa Touré, nell’ambito di un progressivo ringiovanimento della rosa.

Le altre trattative di Serie B

Tra gli altri movimenti segnalati da Tuttosport, la Juve Stabia continua a seguire il terzino della Vis Pesaro Gioacchino Barranco e ha presentato un’offerta al Bari per Giuseppe Sibilli, al momento ritenuta insufficiente dal club pugliese.

Il Benevento resta in attesa di una risposta della Roma per Luigi Cherubini, seguito anche dal Las Palmas, mentre il Modena continua a monitorare il difensore Andrea Giorgini della Juve Stabia.

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