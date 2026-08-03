Giornale di Sicilia: “Palermo, parte la missione Australia: doppio test e appuntamento con i tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
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Terminato il periodo di riposo dopo il ritiro in Val Gardena, il Palermo è pronto a riprendere il lavoro in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra rosanero partirà oggi alla volta di Perth, dando ufficialmente il via alla tournée australiana.

Due amichevoli internazionali a Perth


Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il programma della spedizione prevede due test di prestigio. Il primo appuntamento è fissato per venerdì, quando il Palermo affronterà il Melbourne City nella seconda edizione dell’Anglo Palermitan Trophy, sfida tra club appartenenti alla galassia del City Football Group. Lo scorso anno il trofeo fu conquistato dal Manchester City, che superò i rosanero 3-0 al Barbera.

Successivamente, martedì 11 agosto, la squadra di Filippo Inzaghi chiuderà la tournée affrontando la Juventus di Luciano Spalletti. Sarà l’ultimo test prima del rientro in Italia, previsto il giorno successivo.

Casa Sicilia e l’abbraccio con la comunità australiana

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la permanenza in Australia non sarà soltanto dedicata al calcio giocato. Da mercoledì fino a lunedì prossimo, infatti, a Gage Roads, nella città di Fremantle, sarà allestita Casa Sicilia, quartier generale temporaneo del club.

L’iniziativa permetterà ai tanti tifosi australiani del Palermo di incontrare Inzaghi, i calciatori della prima squadra e numerose leggende rosanero, tra cui Amauri e Fabrizio Miccoli.

Legends Game, via alla vendita dei biglietti

Nel corso degli eventi australiani sarà protagonista anche Fabrizio Miccoli, che ha dato il via ufficiale alla vendita dei biglietti per la gara delle leggende, la partita d’addio al calcio dell’ex capitano rosanero in programma il 26 settembre allo stadio Barbera.

Come ricorda il Giornale di Sicilia, tra gli ex calciatori già annunciati figurano Javier Pastore, Josip Iličić, Antonio Nocerino, Cesare Bovo, Fabio Simplicio, Amauri e Federico Balzaretti. I tagliandi saranno disponibili a partire da lunedì.

Poi testa alla Coppa Italia

Conclusa la tournée australiana, il Palermo avrà pochi giorni per preparare il primo appuntamento ufficiale della stagione.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il debutto nel 2026/27 arriverà con la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, in programma lunedì 17 agosto allo stadio Renzo Barbera.

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