TMW: “Palermo, sondaggio per Gabrielloni: piace anche al Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
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Il Palermo valuta un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com il club rosanero ha effettuato un sondaggio per Alessandro Gabrielloni, attaccante rientrato al Como dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito alla Juve Stabia.

Il centravanti è tra i profili in uscita dal club lariano e vedrebbe di buon grado un ritorno in Serie B. Su di lui, però, non c’è soltanto il Palermo: anche il Pisa segue con interesse l’evolversi della situazione. Nelle prossime settimane potrebbe quindi accendersi un duello di mercato per assicurarsi l’esperto attaccante.


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