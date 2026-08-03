Pisa, UFFICIALE: ceduto Durmush in prestito allo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
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Si muove il mercato in uscito del Pisa, squadra neo retrocessa in Serie B. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato la cessione allo Spezia di Mert Durmush. Il centrocampista, classe 2005, si unisce ai bianconeri a titolo temporaneo, con la formula del prestito con opzione di riscatto e contro-opzione.

Questo il comunicato del club:


“Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) il calciatore Mert Durmush alla Società Spezia Calcio. A Mert rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale”

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