Moretto: “Sorpresa Palermo, accordo vicino per Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Il Palermo accelera sul mercato e prepara quello che potrebbe essere uno dei colpi più importanti dell’estate. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, il club rosanero è infatti vicino a trovare l’accordo per Gabriel Strefezza, esterno offensivo del Parma e profilo di assoluto spessore per la Serie B.

La trattativa, sviluppatasi con grande riservatezza negli ultimi giorni, sarebbe ormai ben avviata e filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare presto alla fumata bianca. Se l’operazione dovesse andare in porto, il Palermo si assicurerebbe un giocatore capace di fare la differenza grazie a qualità tecniche, imprevedibilità e un’importante esperienza maturata tra Serie A e Serie B.


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