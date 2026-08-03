Moretto: “Sorpresa Palermo, accordo vicino per Strefezza”

Il Palermo accelera sul mercato e prepara quello che potrebbe essere uno dei colpi più importanti dell’estate. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, il club rosanero è infatti vicino a trovare l’accordo per Gabriel Strefezza, esterno offensivo del Parma e profilo di assoluto spessore per la Serie B.

La trattativa, sviluppatasi con grande riservatezza negli ultimi giorni, sarebbe ormai ben avviata e filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare presto alla fumata bianca. Se l’operazione dovesse andare in porto, il Palermo si assicurerebbe un giocatore capace di fare la differenza grazie a qualità tecniche, imprevedibilità e un’importante esperienza maturata tra Serie A e Serie B.



