Pisa, sirene dalla Romania per Stojilkovic: l’attaccante verso l’addio

Dopo l’addio di Durosinmi e Durmush, anche l’avventura di Filip Stojilkovic al Pisa sembra ormai vicina ai titoli di coda. Arrivato nel mercato invernale dal Cracovia dopo aver realizzato sette gol in 18 presenze, l’attaccante svizzero non è riuscito a lasciare il segno in Toscana, chiudendo i suoi sei mesi con un bottino di zero reti in 13 apparizioni e 659 minuti complessivi.

Secondo quanto riportato da Sestasporta.news, il futuro del classe 2000 potrebbe essere in Romania. Il Rapid Bucarest sarebbe infatti al lavoro per definire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.





L’obiettivo del Pisa è permettere al centravanti di ritrovare continuità e fiducia dopo un periodo complicato, con la speranza che possa rilanciarsi e recuperare il valore dell’investimento fatto soltanto pochi mesi fa