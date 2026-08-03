Sudtirol, Bjarkason a un passo: domani può arrivare la fumata bianca

Il Sudtirol è vicino a mettere a segno un importante rinforzo per la corsia sinistra. Il club altoatesino è infatti in dirittura d’arrivo per Bjarki Bjarkason, esterno islandese classe 2000 di proprietà del Venezia.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti sono ormai ai dettagli e la chiusura dell’affare potrebbe arrivare già nella giornata di domani, con il direttore sportivo Matteo Lovisa che potrebbe mettere a segno un colpo di esperienza e qualità dalla Serie A.



