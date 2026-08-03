Schira: “Palermo-Strefezza, le cifre dell’accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
strefezza como

 

Il Palermo è pronto a piazzare un importante colpo di mercato per rinforzare il reparto offensivo. Gabriel Strefezza avrebbe raggiunto un accordo totale con il club rosanero sui termini personali.

Dopo l’indiscrezione lanciata da Matteo Moretto arriva anche quella di Nicolò Schira che riporta i dettagli: l’intesa prevede un contratto fino al 2030 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, segnale della forte volontà del Palermo di puntare sull’esterno offensivo per il nuovo progetto tecnico.


Adesso resta da definire l’intesa tra il Palermo e il Como per il trasferimento del giocatore. L’operazione sarebbe ormai nelle fasi decisive e potrebbe rappresentare uno dei colpi più importanti dell’estate per il club siciliano, deciso a regalare un rinforzo di spessore al proprio attacco. Secondo le indiscrezioni di Schira, il Como incasserebbe circa 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus dalla cessione del calciatore.

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