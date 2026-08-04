Palermo, si complica la pista Moreo: trattativa in frenata con il Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
inzaghi mirri gardini osti (17)

Si raffredda improvvisamente la pista che avrebbe potuto riportare Stefano Moreo al Palermo. Secondo quanto riferito da Michele Bufalino su SestaPorta.News, la trattativa tra il club rosanero e il Pisa avrebbe subito una brusca frenata, fino ad arrivare a una vera e propria fumata nera.

Contatti interrotti tra i club


Come scrive Michele Bufalino su SestaPorta.News, quando l’operazione sembrava entrare nella fase decisiva, Palermo e Pisa avrebbero interrotto i contatti. A incidere sulla frenata ci sarebbe stato anche un ripensamento dello stesso calciatore.

Al momento, sottolinea SestaPorta.News, la sensazione è che la trattativa possa essersi definitivamente arenata, anche se nel mercato nulla può essere escluso e la situazione potrebbe ancora cambiare.

Il Pisa guarda avanti

Nel frattempo, il Pisa continua a muoversi sul mercato. Come riferisce Michele Bufalino su SestaPorta.News, dopo l’ufficialità della cessione di Durmush, sono imminenti anche i prestiti di Meister e Stojilkovic, quest’ultimo destinato al Rapid Bucarest.

Sul fronte entrate, il club nerazzurro avrebbe già incassato il sì di Pittarello e starebbe stringendo per l’arrivo del portiere Confente.

Altre notizie

Screenshot 2026-08-04 065521

Torretta, il campo sportivo sarà pronto entro settembre: poi via al progetto con il Palermo FC

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 061744

Corriere dello Sport: “Parma, beffa Strefezza. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 060501

Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza è vicino. Osti accelera per l’esterno e valuta il vice Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (99) segre

Dal Veneto: “Palermo e Verona in trattativa avanzata per Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
strefezza como

Schira: “Palermo-Strefezza, le cifre dell’accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Moretto: “Sorpresa Palermo, accordo vicino per Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
IMG_4681

Sudtirol, Bjarkason a un passo: domani può arrivare la fumata bianca

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Pisa SC v US Sassuolo Calcio - Serie A

Pisa, sirene dalla Romania per Stojilkovic: l’attaccante verso l’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani su Di Nardo: «Chi lo vuole paghi il suo valore, sotto i 2,5 milioni non parte»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Screenshot 2026-08-03 165810

Pisa, UFFICIALE: ceduto Durmush in prestito allo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Screenshot 2026-08-03 164759

Palermo, road to Perth: i rosanero partono per l’Australia (video)

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026

Ultimissime

inzaghi mirri gardini osti (17)

Palermo, si complica la pista Moreo: trattativa in frenata con il Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 065521

Torretta, il campo sportivo sarà pronto entro settembre: poi via al progetto con il Palermo FC

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 061744

Corriere dello Sport: “Parma, beffa Strefezza. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 060501

Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza è vicino. Osti accelera per l’esterno e valuta il vice Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026