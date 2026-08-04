Palermo, si complica la pista Moreo: trattativa in frenata con il Pisa

Si raffredda improvvisamente la pista che avrebbe potuto riportare Stefano Moreo al Palermo. Secondo quanto riferito da Michele Bufalino su SestaPorta.News, la trattativa tra il club rosanero e il Pisa avrebbe subito una brusca frenata, fino ad arrivare a una vera e propria fumata nera.

Contatti interrotti tra i club





Come scrive Michele Bufalino su SestaPorta.News, quando l’operazione sembrava entrare nella fase decisiva, Palermo e Pisa avrebbero interrotto i contatti. A incidere sulla frenata ci sarebbe stato anche un ripensamento dello stesso calciatore.

Al momento, sottolinea SestaPorta.News, la sensazione è che la trattativa possa essersi definitivamente arenata, anche se nel mercato nulla può essere escluso e la situazione potrebbe ancora cambiare.

Il Pisa guarda avanti

Nel frattempo, il Pisa continua a muoversi sul mercato. Come riferisce Michele Bufalino su SestaPorta.News, dopo l’ufficialità della cessione di Durmush, sono imminenti anche i prestiti di Meister e Stojilkovic, quest’ultimo destinato al Rapid Bucarest.

Sul fronte entrate, il club nerazzurro avrebbe già incassato il sì di Pittarello e starebbe stringendo per l’arrivo del portiere Confente.