Torretta, il campo sportivo sarà pronto entro settembre: poi via al progetto con il Palermo FC

Il campo sportivo di Torretta sarà completato entro la fine di settembre e, subito dopo la consegna dell’impianto, prenderà il via il progetto sviluppato in collaborazione con il Palermo FC. Lo ha annunciato il sindaco Damiano Scalici, illustrando lo stato di avanzamento dei lavori e gli interventi che trasformeranno la struttura in un centro dedicato al calcio giovanile e ai ritiri della società rosanero.

Lavori in fase avanzata





Dopo anni di rallentamenti e criticità amministrative, il Comune ha sbloccato il cantiere. Il progetto è stato modificato rispetto alla versione originaria per adeguare l’impianto agli standard richiesti.

Tra gli interventi previsti figurano:

l’ampliamento del terreno di gioco, che consentirà l’omologazione dell’impianto fino alla Serie D;

il completamento dei muri di contenimento e del sistema di drenaggio;

la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con quattro torri faro, opera non prevista nel progetto iniziale.

Scatta la convenzione con il Palermo FC

Una volta riconsegnata la struttura, entrerà in vigore la convenzione sottoscritta con il Palermo FC.

Il centro ospiterà:

la scuola di avviamento al calcio per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni;

la scuola calcio per ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni;

le attività del settore giovanile e della squadra femminile del Palermo;

i ritiri estivi della prima squadra rosanero.

Scalici: “Il campo sarà consegnato entro settembre”

Il sindaco Damiano Scalici ha spiegato che il cantiere rappresenta il primo passo di un percorso con cui l’amministrazione intende raccontare ai cittadini lo stato di avanzamento delle opere pubbliche.

«Dopo anni di rallentamenti dovuti a complesse criticità ereditate, la struttura sarà finalmente consegnata entro fine settembre. Dopo il completamento potranno iniziare le attività previste dalla convenzione con il Palermo FC», ha dichiarato il primo cittadino.