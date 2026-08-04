Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il mercato del Catanzaro entra nel vivo e potrebbe presto registrare un’altra cessione pesante. Dopo gli addii di Nicolò Brighenti e Simone Pontisso, anche Filippo Pittarello è finito nel mirino di un club di Serie B. L’attaccante, autore di 12 gol e 7 assist nell’ultima stagione, piace infatti al Pisa, che ha avviato i contatti per portarlo in nerazzurro.

L’assenza dell’attaccante dalla recente partitella in famiglia ha alimentato le voci di mercato. Il Pisa lo considera un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, mentre il Catanzaro continua a ritenerlo un elemento importante. Tuttavia, davanti a un’offerta economicamente rilevante, il club giallorosso potrebbe aprire alla cessione. Per Pittarello, vicino ai trent’anni, si tratterebbe dell’occasione per firmare un contratto pluriennale con una società reduce dalla Serie A.





Nel frattempo il direttore sportivo Ciro Polito si muove per non farsi trovare impreparato. In attacco resta vivo l’interesse per Antonio Di Nardo del Pescara, già allenato da Gorgone, ma piacciono anche Riccardo Braschi della Fiorentina Primavera e Lorenzo Anghelè della Juventus Next Gen. Per la fascia sinistra continua il pressing su Mehdi Dorval del Bari, mentre a centrocampo resta nel mirino Lucas Felippe del Potenza.

Movimenti anche nelle altre squadre della Serie B. Il Sudtirol è vicino a chiudere per Bjarki Bjarkason dal Venezia. L’Avellino lavora per rinforzare la difesa con Filippo Reale della Roma e Javier Gil della Juventus, oltre a seguire il trequartista Adin Licina. Gli irpini sono inoltre a un passo dal terzino Matteo Motta dell’Inter e continuano a lavorare per l’arrivo dell’attaccante Rodrigo Marina dal Betis Siviglia, operazione legata alle uscite di Cosimo Patierno e Roberto Insigne.

La Juve Stabia attende l’affondo del Pisa per il portiere Alessandro Confente, valutando nel frattempo Paolo Vismara come possibile sostituto. I campani seguono anche Federico Artioli del Mantova. Il Padova, invece, torna a pensare a Luca Moro del Sassuolo, mentre sembra essersi raffreddata la pista che portava a Walid Cheddira, destinato a rimanere al Napoli dopo l’infortunio di Lucca.